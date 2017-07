La quiete dopo la tempesta

Foto varie

“Una bassa pressione con minimo sulla Germania spinge masse d’aria secca e fresca da Nord verso la regione Padano-Alpina. Per tutta la settimana bel tempo con giornate ben soleggiate e asciutte. Le temperature torneranno ad aumentare a partire da venerdì”: è questa la situazione meteo offerta dal Centro Geofisico Prealpino che prevede una settimana di tempo bello e stabile, almeno nelle regioni del Nord Italia.

PREVISIONI – Oggi, 25 luglio “passaggi nuvolosi sulla fascia alpina. Sul resto della regione cielo sereno. Ventilato da Nord con favonio in area pedemontana. Temperature massime in calo, minime in lieve aumento”.

Domani, mercoledì 26 qualche nuvola sulla fascia alpina e vento da Nord in esaurimento. Sul resto della regione ben soleggiato. Asciutto. Temperature massime senza variazioni, minime in lieve diminuzione.

Giovedì 27 ben soleggiato con solo qualche nuvola lungo la barriera alpina. Asciutto. Temperature senza variazioni.

TENDENZA – Venerdì 28 e sabato 29 luglio: passaggi nuvolosi sulla fascia alpina. Ben soleggiato sul resto della regione. Asciutto. Temperature in aumento.