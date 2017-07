La Regione compra 23 milioni di euro di tablet per il voto del referendum

“Abbiamo firmato il contratto per la fornitura di oltre 24mila tablet, che saranno utilizzati nei circa 8.000 seggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, a Palazzo Lombardia, a margine di una conferenza stampa a proposito del Referendum per l’Autonomia della Lombardia, che si svolgerà il 22 ottobre.

Secondo quanto specificato dalla Regione l’importo complessivo è di 23 milioni di euro: “è un contratto di acquisto, da parte della Regione, dei tablet e dei software, gli strumenti per la sicurezza – ha spiegato il presidente Maroni -: restano a noi e abbiamo già deciso di lasciarli in comodato gratuito alle scuole sedi di seggio, fino alla successiva consultazione. Cambiando i software potranno utilizzarli per le attività didattiche”.

“Ho deciso che il voto sarà elettronico nel 100 per cento dei seggi – ha precisato -: quindi non ci sarà carta, né matite copiative, che spero metteremo in archivio per sempre”.

Lo schermo, ha poi illustrato, riprodurrà il quesito e tre caselle con ‘Si’, ‘No’ e ‘Bianca': toccando una delle tre caselle, comparirà la croce – con la possibilità di cambiare idea e toccare un’altra casella -, poi la scritta ‘Vota’, premendo la quale sarà come aver depositato la scheda nell’urna. E’ previsto un sistema di sicurezza, che garantisce l’anonimato: non viene registrato il minuto in cui una persona vota, in modo che non si sappia come ha votato chi lo ha fatto in un determinato minuto.