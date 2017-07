La risistemazione dell’ex canonica di Maccagno Superiore

Foto varie

La notizia arriva da facebook, come spesso accade quando proviene da Maccagno con Pino e Veddasca: il sindaco Fabio Passera è un comunicatore social e dai social arriva la notizia della futura, ma vicina, risistemazione della ex canonica di Maccagno Superiore.

«Grazie a importanti maggiori entrate riscosse (in primo luogo, quelle provenienti dai ristorni dei frontalieri) e da risparmi di gestione, abbiamo trovato le risorse per un altro importante intervento nel campo dei lavori pubblici – scrive Fabio Passera sul suo profilo – . In autunno procederemo all’appalto dei lavori alla ex canonica di Maccagno Superiore (i progetti sono già stati approvati e siamo pronti alla gara), redatti dallo Studio Biason di Luino».

Un’opera di 165 mila euro che certamente prenderà il via prima di fine anno, e che risponde alle esigenze imposte dalla Soprintendenza quando permise l’arretramento della facciata e il conseguente allargamento dell’intersezione tra via Matteotti e la Strada Provinciale n.5 per la Veddasca.

«Saranno infatti realizzati due percorsi per l’accesso all’adiacente Chiesa di San Materno: uno pedonale, con una bella scalinata centrale, e uno scivolo per le persone disabili. Si renderà necessario lo spostamento del Monumento ai Caduti, ma l’intero volto di Piazza Vittorio Veneto muterà per sempre. Una grande soddisfazione, tra l’altro neppure l’unica riservataci da quella seduta del Consiglio Comunale. Avremo tempo per illustrare le altre.

Intanto godiamoci un altro tassello che contribuirà a migliorare il volto del nostro paese, che non finisce mai di stupire», conclude il sindaco.