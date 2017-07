La salita delle Cappelle al Sacro Monte, raccontata una per una

0tour varese4u sacro monte giorno 1

Quella della salita delle cappelle al Sacro Monte di Varese è un’esperienza mistica, culturale e sportiva insieme: “strappo” per gli sportivi, momento di riflessione immersi nell’arte e nella natura per chi vuole fare il punto su di sè, lungo “rosario fisico” per chi affronta la salita da un punto di vista strettamente religioso. Ce n’è per tutti, e vale la pena affrontarla almeno una volta nella vita: molti varesini la considerano un’esperienza da ripetere spesso.

Galleria fotografica 0tour varese4u sacro monte giorno 1 4 di 14

La salita, lunga circa 2 chilometri con circa 300 metri di dislivello si compie su una strada molto larga di acciottolato, è divisa in tre parti come i misteri del rosario, e si dice che le cappelle siano state progettate distanti tra loro esattamente quanto dieci “ave maria”.

I Misteri Gaudiosi sono dalla prima alla quinta cappella, i Misteri Dolorosi sono dalla sesta alla decima cappella, i Misteri Gloriosi sono dall’undicesima cappella fino alla 15esima, cioè il santuario.

Ogni cambio di misteri è segnato da un arco e una fontana: ma attenzione, solo una delle fontanelle è potabile, quella alla decima cappella. E’ importante perciò che vi attrezzate non solo di un bel paio di scarpe comode, ma anche di una bottiglietta d’acqua, che potrete poi riempire di nuovo proprio alla decima cappella.

Qui vi raccontiamo la storia di ogni cappella con l’aiuto di Marina Albeni, di Archeologistics, che ci ha accompagnato nella salita durante il tour che abbiamo fatto per Varese4U.

TUTTA LA SALITA, TAPPA PER TAPPA

Prima Cappella:

Seconda Cappella

Terza cappella

Quarta Cappella

Quinta cappella

Sesta Cappella

Settima Cappella

Ottava cappella

Nona cappella

Decima cappella

Undicesima cappella

Dodicesima cappella

Tredicesima cappella<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsacromontevarese%2Fvideos%2F209361776255598%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”>

Quattordicesima cappella