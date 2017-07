La stagione del Sassuolo è decollata da Olgiate Olona

Foto varie di calcio

Le squadre della prossima Serie A di calcio sono in gran parte già al lavoro per affrontare la stagione 2017-18. Non fa eccezione il Sassuolo, formazione affidata da quest’anno a mister Cristian Bucchi, che per la quinta volta disputerà la massima categoria.

L’avvicinamento al campionato del Sassuolo ha preso il via dalla provincia di Varese: nei giorni scorsi infatti i giocatori neroverdi sono stati ospiti del Centro Ricerche Mapei Sport, che ha sede a Olgiate Olona, dove si sono sottoposti alle visite mediche di rito prima di spostarsi a Fiorano Modenese per i test atletici.

«I test di valutazione a cui si sono sottoposti gli atleti sono gli stessi effettuati negli anni scorsi; questo aspetto ci consente di avere continuità nel monitoraggio dei calciatori aumentando notevolmente l’efficacia del nostro supporto. La batteria di test è appositamente studiata per monitorare le qualità fisiologiche più importanti per il gioco del calcio» spiega Ermanno Rampinini, responsabile dello Human Performance Lab (HPL) di Mapei Sport.

«Dopo la determinazione della percentuale di grasso corporeo tramite l’utilizzo della plicometria – prosegue Rampinini – è stato effettuato il test Mognoni per verificare la funzionalità del meccanismo aerobico oltre all’High-intensity Intermittent Test (HIT) valutazione utile per verificare la capacità dei giocatori di sostenere un lavoro intermittente ad alta intensità (fondamentale per i calciatori) dal punto di vista metabolico. Inoltre, è stata misurata la forza e la potenza degli arti inferiori tramite test di salto effettuato su una pedana dinamometrica ed infine è stata quantificata la capacità dei giocatori di sopportare muscolarmente un esercizio di cambi di direzione intensi e ripetuti tramite la determinazione della funzionalità neuromuscolare periferica delle gambe. Le stesse valutazioni verranno ripetute più volte nell’anno per monitorare costantemente la condizione atletica dei giocatori».