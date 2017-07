La storia di Giacomo commuove la sala e il pensiero va a Charlie Gard

Foto varie

Ieri sera è stato presentato, nell’affollata e accaldata Aula Magna dell’Istituto Sacro Cuore di via Bonomi, il volume di Silvia Fasano “Giacomo il mio piccolo missionario”.

L’iniziativa, curata dal Cav di Busto Arsizio in collaborazione con i Centri di Aiuto alla Vita di Cassano Magnago, di Legnano e del Movimento per la Vita Giovani di Busto A., è stata l’occasione di ascolto di una testimonianza concreta a favore della vita nascente in queste settimane di bombardamento mediatico con il caso di Charlie Gard.

Silvia e il marito Roberto, introdotti da Antonio Pellegatta Presidente del Cav di Busto Arsizio e da Gloria Moglia, Preside del Sacro Cuore, hanno raccontato – rispondendo alle domande dei presenti – in maniera semplice e coinvolgente (e sconvolgente per la mentalità dominante) la storia dell’attesa e nascita del loro quarto figlio, Giacomo, annunciato con una “non compatibilità di vita” causata da “anencefalia”, la mancanza del cervello e di parte della scatola cranica.

Il titolo del libro, che racconta questa odissea, nasce dal fatto che l’opzione per la vita e la nascita di Giacomo, voluto, amato come le sue sorelline e fatto nascere in un paese musulmano (a Dubai) dove il governo non ammette aborti, ma lo autorizzava solo per questa sua malattia, è stata proprio una testimonianza missionaria,che ha toccato il cuore di molti.

Tante le domande del folto e soddisfatto pubblico, anche sul collegamento con la vita di Charlie, che hanno evidenziato la profondità dei valori a favore della vita nascente degli intervenuti, che i locali Centri ai Aiuto alla Vita ben radicati sul territorio già dal 1982, cercano di concretizzare grazie anche alla generosità e laboriosità della nostra gente lombarda.