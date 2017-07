La sua bici in vendita su Facebook: va a ricomprarla coi carabinieri

Foto varie

“Vendo bici T-Twin a 500 euro. Per l’acquisto contattare…”. Quel ragazzo di 21 anni del Lavenese non credeva ai propri occhi: la bici era la sua e se l’è trovata in vendita su un annuncio postato su Facebook da parte di un “quasi” coetaneo, un ragazzo di 18 anni, anche lui del posto.

Che fare? Il proprietario decide di andare dai carabinieri di Laveno Mombello – compagnia di Luino – e raccontare tutto. Poi fissa un appuntamento col venditore al quale, però, si prestano anche i militari.

La bici viene sequestrata e riconsegnata al legittimo proprietario, ma l’Arma decide di eseguire una perquisizione a casa del giovane venditore e così saltan fuori altre due bici di marca, una “Wilier” e una “Rush”, secondo gli addetti ai lavori due veicoli di buona qualità.

Da dove arrivavano quelle bici? Il diciottenne non è stato in grado di giustificarne la presenza ed è stato così denunciato a piede libero per ricettazione.

I giovani coinvolti in questa vicenda sono italiani e incensurati. L’operazione dei militari è stata condotta nella serata di ieri, mercoledì 19 luglio.