La travagliata storia di un Cavalier King abbandonato due volte, dato per morto e poi salvato

A seguito di una segnalazione le guardie zoofile OIPA Varese, in collaborazione con le guardie zoofile OIPA Milano e con la Polizia Locale di Magnago, sono intervenute per verificare le condizioni di un cane, un Cavalier King di 12 anni.

L’animale, incapace di reggersi autonomamente sulle zampe, con dermatite in tutto il corpo, orecchie piene di pus, vermi e gravi problemi agli occhi, è risultato, dopo le indagini, essere intestato ad una donna residente in Trentino Alto Adige che non ne aveva più notizie da due anni. Non solo, un anno fa aveva saputo che il cane era morto.

Dopo aver rintracciato la donna le guardie zoofile dicono di essere riusciti a ricostruire la complessa storia di King, che dopo essere stato abbandonato in autostrada all’età di circa 6 anni era stato salvato da una casellante che, dopo aver appurato tramite una breve permanenza in canile l’assenza di microchip e di una famiglia che lo cercasse, decise di tenerlo con sé.

Per un’incompatibilità caratteriale con l’anziano bassotto di casa, King venne temporaneamente affidato ad una vicina di casa, che dopo un periodo di contatti e incontri frequenti, si trasferì e si rese irreperibile. Nessuna notizia di King, fino a che la famiglia non apprende da terzi della sua morte.

La segnalazione e l’intervento delle guardie ha salvato King che è stato tempestivamente ricoverato presso una clinica veterinaria dove sono state impostate le terapie che dovrà seguire per arginare le numerose patologie da cui era affetto a causa di un prolungato periodo di totale incuria e assenza di assistenza veterinaria, e ha potuto riabbracciare chi lo aveva sempre aspettato e cercato.