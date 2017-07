La Varese selvatica si scopre su Instagram

Raccontano la Varese poco cittadina ma molto selvatica. Questa settimana il nostro account Instagram sarà gestito da @VareseSelvatica, un progetto di Lipu Varese che permette di conoscere meglio la natura che ci circonda.

Ciao a tutti! Per una settimana cercheremo di mostrarvi la parte meno cittadina di Varese: siamo la redazione del sito web www.varese-selvatica.it, un progetto ideato dalla Lipu per raccontare fauna, vegetazione e luoghi naturali del territorio varesino. Come? Con articoli, interviste, ricerche, fotografie, disegni e altro ancora. Il sito web e' dedicato ai ragazzi dai 9 ai 30 anni, che possono diventare reporter per l'ambiente raccontando le proprie esperienze in natura. Sui social, invece, nessun limite d'eta'! Per entrare subito nel merito, ecco un bel Nibbio bruno: un rapace che, con un'apertura alare di circa 150 cm, nel periodo da marzo a ottobre e' nostro fiero coinquilino. foto di @lorenzolimido_ph