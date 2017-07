La Varesina riparte con tanta voglia di riscatto

La Varesina 2016-2017 si presenta

Sarà il terzo anno di fila in Serie D per la Varesina, che ha tanta voglia di riscattare una passata stagione sottotono. Non lo nascondono i dirigenti, non lo fa neanche il mister Marco Spilli, che si appresta ad affrontare il quinto anno sulla panchina rossoblu e alla sua squadra chiede maggiore umiltà.

Nella conferenza stampa di oggi, domenica 23 luglio, il direttore generale Matteo Di Caro ha detto: «Siamo all’inizio di una nuova stagione e c’è sempre un po’ di tensione e di emozione. C’è un nuovo direttore sportivo, Massimo Radicchi, e sono molto contento anche di incontrare ancora mister Spilli».

Il volto nuovo, come anticipato dal dg, sarà il direttore sportivo Massimo Radicchi: «Abbiamo fatto un mercato per cercare una salvezza tranquilla. Oggi abbiamo aggiunto al gruppo il difensore centrale Matteo Vittorini, un 1999 dalla Berretti del Livorno. Devo ringraziare la famiglia Di Caro che mi ha lasciato carta bianca per il mercato e spero che il mio lavoro li renda felici. Tante squadre si stanno rinforzando e sarà un campionato complicato».

Pronto per la quinta stagione alla guida della Varesina mister Marco Spilli: «L’anno scorso la squadra era valida ma è mancata un po’ di umiltà. Qualche calciatore ci ha deluso e l’errore è stato quello di non allontanarli subito. Quest’anno ci sono i presupposti migliori per fare bene; abbiamo un obiettivo in testa da raggiungere con tutte le forze. Non sono mai stato stimolato come quest’anno. Abbiamo tanta voglia di riscattare la scorsa stagione e non vedo l’ora di iniziare. Ci sono ancora tante pagine bianche da scrivere».

Ora la squadra si allenerà per tre giorni a Venegono Superiore prima di partire per il ritiro di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia.

Ecco i convocati: