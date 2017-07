La domanda è interessante. L’abbonamento per parcheggiare a Varese funzionerà? La risposta è che deve funzionare per forza, poiché non ci saranno più strade dove lasciare la macchina, per molte ore, senza pagare.

Le novità più importanti arriveranno il primo settembre. Il Comune intanto ha già modificato le tariffe del centro e ha iniziato a introdurre nei quartieri le strisce blu (in totale 1800 nuovi stalli). Una notizia di giornata è che da oggi, 4 luglio, è possibile recarsi da Avt per richiedere il nuovo pass residenti. (Qui le novità)

Gli abbonamenti avranno delle strade dedicate e basterà esporre il tesserino sul cruscotto. Il pass per utenti frequenti prevede queste vie di parcheggio (ma non saranno esclusivamente dedicate):

◦ area di sosta adiacente il teatro di Varese in fregio alla via Bizzozero e con ingresso dalla

stessa

◦ via Mario Bertolone

◦ via XXV Aprile, fino a piazza Libertà (esclusa)

◦ via Dante

◦ parcheggio via Tamagno

◦ largo Belfiore (di nuova istituzione)

◦ via Tazzoli (di nuova istituzione)

◦ via Turati (di nuova istituzione)

◦ via Misurina (di nuova istituzione)

In queste strade potranno parcheggiare solo e unicamente i titolari dell’abbonamento pendolari dei treni:

◦ piazza Meucci

◦ via Tonale

◦ via Adamoli (zona off-street, ovvero quella all’interno della Ex Conbipel)

◦ via Casula (off-street, ovvero quella all’interno della Ex Conbipel)

Il primo settembre inoltre la sosta per i pendolari dei treni dotati di specifico abbonamento si potrà effettuare anche in queste strade

◦ parcheggio in struttura di via Calogero Marrone

◦ parcheggio in struttura di via Cimone (una volta acquisito)

◦ via Monviso

◦ via S. Antonio (primo tratto verso stazione Casbeno)

◦ via Cairoli (tratto ad est di via Carcano)

◦ via Merini

◦ via Maspero (ad esclusione di area di sosta pertinenziale a cimitero)

◦ piazzale Kennedy

LEGGI TUTTI I PREZZI

Già, ma quanto costeranno tutti questi abbonamenti? L’elenco completo lo potete trovare qui (leggi). Un esempio? Un utente frequente potrà parcheggiare per un mese, dalle ore 8 alle ore 20, ad un costo di 55 euro per l’abbonamento mensile. Un pendolare a 25 euro al mese.

QUANDO COMPRARE GLI ABBONAMENTI?

Bisognerà rivolgersi ad Avt. Secondo il comune di Varese, la data di inizio degli acquisti sarà comunicata nel corso dell’estate, probabilmente ad agosto.

Un aspetto importante è che sul rilascio degli abbonamenti si può beneficiare di una riduzione per redditi ISEE fino a 14mila euro. Attenzione perché questa cifra corrisponde a un reddito familiare che è molto più alto e dunque due impiegati potrebbero già beneficiarne.