Ladro di navigatori ed autoradio denunciato dai carabinieri

carabinieri saronno blitz ndrangheta

Ad incastrarlo sono stati i suoi vestiti, ben scolpiti nella memoria di un residente che l’ha visto accanto all’auto mentre il finestrino andava in frantumi. Questa notte i carabinieri hanno denunciato un tunisino 49enne per furto e danneggiamento, nonché per violazione delle norme contro l’immigrazione clandestina.

Durante un controllo i militari hanno notato alcune auto con il finestrino in frantumi e a poca distanza hanno fermato lo straniero. Portato in caserma è stato fotosegnalato. Malgrado non avesse con sé la refurtiva i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile lo ritengono l’autore dei furti messi a segno tra via Ramazzoti e via Don Guanella. Almeno tre le auto prese di mira. Determinante per risalire alla responsabilità dello straniero la testimonianza di un residente che l’ha visto accanto all’auto mentre un finestrino andava in frantumi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri il ladro, per impossessarsi degli oggetti custoditi nelle auto in sosta, lanciava un sasso contro il finestrino mandandolo in frantumi, asportando subito dopo navigatori e autoradio.