L’Alfatherm chiude il sito di Venegono: trattative in corso

Venegono Superiore - Alfatherm

La notizia ormai è ufficiale: l’Alfatherm spa, una delle aziende storiche del paese, se ne andrà da Venegono Superiore.

Per il paese un addio pesante. Infatti per oltre mezzo secolo l’azienda – che venne fondata proprio qui nel 1963 – ha dato lavoro a centinaia di famiglie venegonesi, contribuendo non poco allo sviluppo economica della zona.

L’Alfatherm, che nel frattempo è cresciuta diventando leader europeo nella produzione di film e foglie in PVC, ha altre due sedi, a Gallarate e Gorla Minore, ancora oggi occupa nella sede storica di via Marconi un centinaio di dipendenti.

Ed è proprio sul futuro dei lavoratori della sede di Venegono che si sta concentrando in queste settimane il lavoro di mediazione delle parti sociali. Assemblee con i lavoratori sono già state svolte nei tre stabilimenti di Alfatherm, e si sta cercando di raggiungere un accordo per salvaguardare il massimo possibile di posti di lavoro.

Martedì 25 luglio nella sede Univa di Busto Arsizio è in programma l’incontro tra azienda e sindacati per arrivare, si spera, alla firma di un accordo.

La dismissione della sede venegonese dovrebbe infatti essere preceduta da incentivi per agevolare la mobilità di una quota di lavoratori su base volontaria e da analoghe misure per quei dipendenti che, quasi raggiunta l’età pensionabile, vogliano decidere di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro.

L’obiettivo è quello di “liberare” posti per ricollocare i lavoratori rimanenti nelle due sedi di Gallarate e Gorla Minore e ridurre al minimo l’impatto occupazionale della chiusura prevista dal nuovo piano industriale di Alfatherm spa.