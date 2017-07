L’Anpi sestese e il malcontento verso l’amministrazione comunale

Bandiere tricolore dell'ANPI sventolano dal sacrario dei caduti per la liberazione dal ponte Monumentale in via XX settembre, 25 aprile a Genova..ANSA/LUCA ZENNARO

La primavera 2017 è stata particolarmente intensa per l’A.N.P.I. di Sesto Calende. Dal 25 aprile, anniversario della Liberazione, al 2 giugno, Festa della Repubblica, la sezione cittadina dell’A.N.P.I. ha dato vita a numerosi eventi di carattere storico-socio-culturale e artistico con una partecipazione di pubblico sempre numerosa e superiore alle aspettative.

Ma insieme alla soddisfazione per quanto fatto l’associazione ha voluto rendere pubblico anche il proprio malcontento per alcuni episodi che hanno coinvolto i rapporti con l’amministrazione comunale.

«La nostra associazione - spiega A.N.P.I. in un comunicato stampa – ha riscontrato un atteggiamento di chiusura e ostracismo da parte dell’Amministrazione Comunale di Sesto Calende. Due gli episodi eclatanti e significativi di questo atteggiamento. Il primo è legato ad una lettera inviata dall’Assessore alla Cultura, ed in copia alla stampa locale, che addirittura insinuava una volontà, da parte di A.N.P.I. Sesto Calende, di voler sovrapporre le proprie attività a quelle istituzionali per i festeggiamenti del 2 Giugno. Dopo aver dato i dovuti chiarimenti scritti all’Assessore, chiarimenti che certificavano il fatto che A.N.P.I. Sesto Calende avesse reso pubbliche le proprie iniziative per il 2 Giugno ben un mese prima dell’evento, si è anche ottenuto di avere un successivo incontro con l’Assessore. Durante questo incontro, l’Assessore ha ammesso l’inopportunità della lettera inviata, ma non ha accettato di rendere pubbliche scuse ad A.N.P.I. Sesto Calende, come da questa venivano invece richieste, viste le evidenze degli eventi».

Il secondo atto di chiusura che l’associazione rende pubblico riguarda invece i rapporti con il sindaco Colombo: «Il problem che abbiamo avuto riguarda la non pubblicazione sull’ultimo numero del periodico comunale, dell’articolo dedicato ad A.N.P.I. e riguardante le iniziative intraprese durante quest’anno ed il loro significato e valore. Questo articolo, nonostante avesse avuto ben 2 revisioni per poter arrivare ad una condivisione da parte della redazione, non è stato stampato a causa di un chiaro veto da parte del Sindaco Marco Colombo, che imponendo la propria posizione, delegittimava la redazione ed il direttore responsabile. E mentre il Sindaco deve decidere se accogliere o meno la richiesta di A.N.P.I. per un incontro ufficiale e chiarificatore, A.N.P.I. raccoglie l’invito dell’Istituto Superiore “Dalla Chiesa” di Sesto Calende a partecipare in futuro ad un importante progetto pedagogico dal titolo “La libertà nelle regole”.