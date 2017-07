L’area estiva dell’università si ispira ad un bagno marittimo di Cervia

Inaugurazione Cervia Insubria Marittima

L’area estiva spettacoli all’interno del Campus di Bizzozero realizzata in collaborazione con Ascom Cervia ed il Patrocinio delle due amministrazioni comunali ponte di cultura e strumento commerciale per congiungere sotto l’egida Universitaria le due Città Giardino d’Italia.

Venerdì 30 giugno al Campus di Bizzozero la delegazione di Cervia in visita a Varese ha avviato l’attività di Cervia Insubria Marittima by L’Arlecchino.

L’area estiva

La collaborazione tra il progetto culturale ed artistico ArteInLab del Cus Insubria e Bellissima Terra coop. soc. arl e L’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona consentirà che per tutta l’estate il Campus Universitario di Bizzozero viva di una serie di eventi e spettacoli che lo rendano centro di attrazione ed aggregazione per Varese. Dal Lunedì al sabato apericena e cena con musica e occasioni di ritrovo tutti coloro che vorranno trascorrere una serata al fresco del Campus.

Dal giovedì al sabato eventi e Live Musicali e cabarettistici per ravvivare di simpatia e divertimento l’estate varesina. Da un progetto di Roberto Bulegato e Norberto Midani, l’idea è stata quella di ricreare all’interno del Campus dell’Università degli Studi dell’Insubria un bagno di Cervia, con chiosco Bar, area spettacoli, cabine e ombrelloni per portare un angolo di Romagna a Varese e qui consentire che i ragazzi e le famiglie di varese possano farlo diventare luogo di aggregazione e ritrovo.

La collaborazione

Cervia con entusiasmo ha fin da subito creduto in questa idea, possibile oggetto di collaborazione, per promuovere turismo sportivo, turismo per le famiglie e avviare un progetto di sviluppo che possa favorire gli operatori e le attività delle due città. Anche ASCOM Varese di è messa in moto a supportare l’iniziativa, e sta facendo da promotore sul territorio verso le aziende del territorio per coinvolgere le realtà commerciali di Varese nel contribuire ad ottenere il miglior risultato per l’iniziativa.

L’Università degli Studi dell’Insubria

Il Magnifico Rettore Alberto Coen Porisini afferma: “Lo scambio con Cervia potrà essere fruttuoso sia perché l’Università con un corso di laurea in scienze turistiche da questa collaborazione può averne grandi benefici, sia perché attraverso Insubria Marittima il Campus possa iniziare ad essere vissuto anche durante le ore serali diventando vero punto di aggregazione per studenti e territorio. E non dimentichiamo l’aspetto artistico e culturale dell’iniziativa…”

Il CUS Insubria

Il Presidente del Cus Insubria Eugenio Meschi ringraziando e salutando con piacere la delegazione di Cervia evidenzia come questa iniziativa servirà oltre che a valorizzare l’attività del Cus e i servizi che offre ai propri tesserati, per avviare anche progetti di collaborazione per l’attività turistico-sportiva del prossimo anno.