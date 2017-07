LatinFiexpo: è la settimana dedicata al Perù

Prosegue il LatinFiexpo, il festival latino americano ospitato da Malpensa Fiere dallo scorso 15 giugno fino al 2 settembre, con le sue settimane dedicate alla Cultura dei Paesi dell’America Latina.<

La prossima settimana, a partire da domenica 23 luglio, ore 19.30, toccherà al Perù, con la presenza di Evelyn Miyagui (Console Generale aggiunta del Perù a Milano), delle Autorità del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della provincia di Varese.

Tra gli ospiti anche Gladys Torres, Presidente di Las Damas del Pisco, che parlerà delle diverse varietà del distillato in vista proprio della Festa Nazionale del Pisco. All’intervento di Torres seguirà la presentazione della dott.ssa in scienze internazionali Girli Gaviria Guevara che parlerà della Quinoa, altrimenti conosciuta come “Il grano d’oro degli Incas”.

A conclusione della serata ci sarà spazio anche per lo chef Ochoa Yacupoma che proporrà un cooking show peruviano, al quale seguiranno balli folkloristica tipici del Perù.

Per consentire il pacifico svolgimento della manifestazione verranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine, in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio.