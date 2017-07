L’AVAV di Luino alla conquista della Sardegna

Foto varie

Ieri pomeriggio la prima squadra agonistica giovanile AVAV è partita per la Sardegna.

Durante tutto l’anno il Circolo ha costruito un gruppo numeroso e tecnicamente preparato che ha portato grandi soddisfazioni agonistiche.

Una squadra molto motivata ha scelto di allenarsi anche al mare per meglio comprenderne i venti e il movimento delle onde in vista delle possibili qualificazioni ai campionati nazionali a Crotone.

L’allenatrice Rossella segue i ragazzi in acqua anche in questa impresa, come del resto ha fatto durante l’anno sia in allenamento, che in regata. Rossella li accompagna e li forma nel loro percorso.

Nelle trasferte con i mezzi del circolo i ragazzi si muovono in autonomia seguiti ed assistiti dall’allenatrice che li guida in tutti gli aspetti delle esperienze proposte.

In questo modo i ragazzi imparano a gestire tutti gli aspetti di un’esperienza di regata, sia quelli prettamente agonistici, sia quelli logistici-gestionali, in un clima sereno e di amicizia, dove il risultato anche se ben accetto non è l’unico obiettivo.