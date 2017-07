Lavori a Bosto, deviazioni per il bus A

autobus apertura varese

I notevoli lavori di asfaltatura e manutenzione delle strade in corso di svolgimento a Varese comportano anche qualche limitazione per il trasporto pubblico locale.

In concomitanza con i lavori in via Limido, la via di Bosto che da via Sant’Imerio porta a viale Europa infatti, la linea urbana A subirà un’importante variazione.

Da mercoledì 5 luglio a venerdì 14 luglio, infatti, gli autobus diretti a Capolago dovranno effettuare un percorso alternativo tra via Sant’Imerio e via Gasparotto.

Saranno perciò soppresse le fermate bus di via Conca d’Oro, via Uberti, viale Europa (distributore di carburante) e viale Europa (chiesa Immacolata).

Autolinee Varesine invita gli utenti ad utilizzare le fermate di Bosto-via Sant’Imerio e via Tasso.

In direzione centro-Biumo Superiore, invece, non è prevista alcuna variazione.