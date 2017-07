Lavori finiti, Legnano inaugura la piscina olimpionica

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

Verrà inaugurata domani, venerdì 28 luglio 2017, alle ore 19.30, con una cerimonia organizzata dal Comune di Legnano, affidatario dei lavori di restyling, la nuova vasca olimpionica della piscina di Legnano.

(foto generica)



Dal giorno dopo, sabato 29 luglio, l’impianto natatorio cittadino tornerà a essere nuovamente fruibile in tutta la sua interezza.

Sono terminati i lavori di ristrutturazione, avviati all’inizio dell’anno, che consegnano alla città una vasca ammodernata e conforme non solo al necessario contenimento dei consumi termo/idrici, anche e soprattutto più adeguata alle esigenze di sicurezza e di efficienza che un impianto avanzato richiede.

Grazie a questi interventi e se le temperature lo consentiranno, la nuova vasca olimpionica resterà aperta al pubblico le domeniche del 10 e del 17 settembre, mentre di seguito diamo un breve aggiornamento degli orari degli impianti natatori di Legnano e Parabiago delle prossime settimane:

LEGNANO

 venerdì 28 luglio 2017 – la chiusura dell’impianto scoperto viene anticipata di mezzora, alle 18.30 invece che alle ore 19.00, per consentire la preparazione della cerimonia d’inaugurazione. Resta invariato l’orario di accesso alle vasche interne, fruibili come sempre dalle ore 19.00 alle 20.30, per il nuoto libero con ingresso da viale Gorizia 28/A (piscina coperta).

 da sabato 29 luglio a domenica 3 settembre 2017, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 disponibili le tre vasche esterne (olimpionica, media e ludica). In caso di maltempo e fino al 13 di agosto, apertura delle vasche coperte – da lunedì a venerdì dalle ore 11,30 alle ore14.30 – mentre il sabato e la domenica le vasche coperte saranno aperte dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

 dal 14 agosto al 27 agosto 2017 chiusura delle vasche coperte per svuotamento, pulizia e manutenzione;

 dal 28 agosto al 3 settembre 2017 riapertura delle tre vasche coperte – da lunedì a venerdì dalle ore 19,00 alle ore 20.30 e il mercoledì mattina dalle 7.00 alle 09.30;

 da lunedì 4 settembre 2017, chiusura delle vasche scoperte e riapertura delle vasche coperte con orario invernale.

PARABIAGO

 da sabato 29 luglio 2017 a domenica 3 settembre – la vasca esterna polifunzionale resterà aperta dalle ore 10,00 alle ore 19,00 da lunedì a domenica. In caso di maltempo, fino al 13 di agosto, apertura delle vasche coperte – da lunedì a venerdì dalle ore 11,30 alle ore 14.30 mentre il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore13,00;

 dal 14 agosto al 27 agosto 2017 chiusura delle vasche coperte per svuotamento, pulizia e manutenzione;

 dal 28 agosto al 3 settembre 2017 riapertura delle vasche coperte – da lunedì a venerdì dalle ore 19,00 alle ore 20.30;

 da lunedì 4 settembre 2017, chiusura delle vasche scoperte e riapertura delle vasche coperte con orario invernale.

Anche a Parabiago, in caso di bel tempo, sarà prevista un’apertura straordinaria della vasca esterna polifunzionale nelle domeniche del 10 e 17 settembre.