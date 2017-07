Lavori in corso in via Ferrari, transito vietato

I lavori al parcheggio di San Michele lavori in corso

Il Comune di Varese informa che per venerdì 21 luglio è stato programmato un intervento sulla rete fognaria in via Carletto Ferrari, nel rione di Bizzozero.

L’intervento si è reso necessario a causa della presenza di una tubazione lesionata che riguarda un allacciamento di privati che si collega alla rete comunale.

Sarà effettuato uno scavo e sostituito il tratto di tubazione rotta. Durante i lavori sarà necessario interrompere il transito veicolare in via Carletto Ferrari. La piazza Sant’Evasio e il centro di Bizzozero saranno comunque raggiungibili. I lavori si risolveranno nell’arco della giornata.