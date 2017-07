Lavori in tangenziale: chiuso lo svincolo per l’A4 Torino

Per lavori urgenti di ripristino tubazione e successiva ripavimentazione dell’infrastruttura di competenza SATAP, si rende noto che:

fino alle ore 17:00 di Sabato 22 Luglio 2017, rimarrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per Autostrada A4 Torino (Km 4+075) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata nord