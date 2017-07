Lavori per la quinta corsia, chiude per una notte l’uscita A8 Lainate – Arese

Foto varie

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22 di mercoledì 12 alle ore 5 della mattina di giovedì 13 luglio, sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano, per lavori connessi alla realizzazione della quinta corsia. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita di Lainate (km 8+200).