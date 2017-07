Lavori straordinari di manutenzione nel nuovo padiglione Michelangelo

Inaugurato poco più di due mesi fa e in procinto di veder arrivare i primi pazienti, il nuovissimo Padiglione Michelangelo dell’ospedale Del Ponte è pronto a riaprire un cantiere edile.

Con delibera firmata dal direttore generale il 23 giugno scorso, è stato assegnato un nuovo appalto per opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale e adeguamento normativo di alcuni piani. Si tratta di interventi per un valore di circa 120 mila euro che interesseranno gli impianti di alcuni reparti particolarmente delicati come potrebbe essere la terapia intensiva neonatale.

I lavori non intralceranno il cronoprogramma di trasferimenti individuato dall’azienda e che dovrebbe partire il 25 luglio prossimo con la pediatria, il reparto già pronto e arredato lo scorso 8 maggio grazie all’impegno della Fondazione Il Ponte del Sorriso che ha realizzato gli arredi e le decorazioni.