“Le auto blu fanno bene all’ambiente”, le interviste al Minimal del Milanese imbruttito

Il Milanese Imbruttito, “brand” social che racconta lo stereotipo del milanese cafone, è arrivato alla celebre discoteca “Minimal” di Cassano Magnago.

Come già accaduto in molti video diventati virali negli anni il blog di Milano ha portato in provincia di Varese uno dei suoi format più riusciti: l’intervista imbruttita.

Funziona così: l’intervistatore si apposta in un locale notturno o ad un grosso evento e pone delle domande di cultura generale alle persone che incontra, persone che di solito hanno alzato un po’ il gomito o comunque che non ne indovinano una. Il risultato è sempre poco edificante.

Il video dalla pagina Facebook del Milanese Imbruttito