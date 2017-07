Le “carezze dei giganti ” arrivano nel centro storico

L’Associazione Culturale Progetto Zattera di ritorno dal Festival Nazionale di Teatro per Ragazzi di Formia è nuovamente protagonista delle iniziative estive del territorio.

Questa volta sarà il centro storico di Busto Arsizio ad ospitare la magia delle carezze dei giganti.

Il 20 luglio a partire dalle 20,30 Progetto Zattera aspetta grandi e piccoli in piazza San Giovanni per poi proseguire con una parata per le vie della città.

Un re e una regina a zonzo per il centro storico si divertono portando scompiglio tra la gente che passeggia.

Sarà grazie al prezioso aiuto di un “domatore di fuoco” un po’ giullare e un po’ cantastorie che, raccontando le prodezze di come un suo avo riuscì a catturare questo elemento, riuscirà a trasformare lo scompiglio in tenere carezze. Di gigante, naturalmente!

Uno spettacolo itinerante che nasce dalla voglia di raccontare i segreti nascosti dietro una carezza.

Un universo fatto d’intrecci senza parole, per ricordare comici del passato come Buster Keaton, Charlie Chaplin o Laurel & Hardy, dai quali nascono personaggi buffi, stralunati ed ingenui che, dalla magia delle sue risate, osservano tutto da una prospettiva obliqua, meravigliosa e piena di fantasia.

A seguire un racconto per tutte le età e un laboratorio a tema dove le famiglie potranno dare sfogo alla loro creatività.

Carezze di Gigante, è una produzione della l’Associazione Progetto Zattera, presentata negli ultimi anni in numerose manifestazioni per l’infanzia, festival, rassegne adattando ad ogni esigenza la macchina del divertimento dello spettacolo dal vivo.

Dallo scorso anno Progetto Zattera collabora attivamente con il Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio organizzando corsi di teatro per ragazzi e adulti, spettacoli per le scuole e la rassegna teatrale per l’infanzia SCINTILLE .