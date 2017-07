Le note di Debussy alla Badia di Ganna

foto varie

Appuntamento con la musica di Claude Debussy, domenica 16 luglio alla Badia di Ganna. Il concerto di Diana Nocchiero nella speciale cornice offrirà all’ascolto 18 preludi tratti dal Primo e dal Secondo Libro dei famosi Preludi di Claude Debussy, che saranno associati a delle suggestive immagini ispirate alla e dalla musica impressionista. Debussy, considerato l’iniziatore della musica moderna, fu uno dei massimi protagonisti, insieme a Ravel, dell’impressionismo musicale. La sua musica, caratterizzata da un linguaggio armonico non vincolante e fatto di espedienti extratonali volti all’ambiguità, punta non solo alla brevità aforistica e all’esotismo alla maniera dei pittori impressionisti e dei poeti simbolisti, con dinamiche molto curate, ma anche a una scrittura ritmica estremamente complessa, reinventando così il modo di suonare il pianoforte. Con i suoi 24 preludi, composti in due raccolte per pianoforte fra il 1909 e il 1913, in tonalità ed ispirazioni differenti, anche se è evidente il riferimento all’opera omonima di Chopin, Debussy si distacca tuttavia da questi modelli per l’assenza di un ordine programmatico nella scelta della tonalità dei pezzi e più in generale per una maggiore libertà formale.

L’ispirazione naturalistica è a tratti molto evidente, così anche i riferimenti ai quadri di impressionisti come Monet o ai versi di poeti come Verlaine e Baudelaire. Quindi una serata di “Paesaggi incantati in musica” che si conclude con un omaggio di Satie a Debussy.

Domenica, 16 luglio ore 21

Debussy Soirée: paesaggi in musica

Diana Nocchiero, pianoforte

musiche di Debussy