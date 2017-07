“Le tre stagioni”: si può promettere l’amore?

foto generiche tempo libero

Si può promettere l’amore per sempre o possiamo solo confermarlo giorno per giorno? È la domanda a cui cercherà di rispondere il nuovo documentario del varesino Gaetano Maffia che già in passato, sempre tramite un’azione di crowdfunding ha realizzato una sitcom sui rapporti di coppia. «”Le tre stagioni” è il progetto di un documentario in cui alcune coppie omosessuali mettono a nudo la loro relazione – spiega il regista -. Osservo molte coppie di amici etero giungere inesorabilmente alla separazione: le statistiche pare confermino questa mia impressione. Allo stesso modo osservo diverse coppie di amici gay con un consolidato rapporto di convivenza impegnarsi nel superare i momenti di crisi e rilanciare la loro relazione. Vorrei allora capire attraverso questo documentario quali sono le similitudini e quali le differenze tra le coppie etero e le coppie gay. E se esiste un possibile modello sociale di relazione gay a cui anche gli etero di tanto in tanto possano fare riferimento».

Per sostenere il film Maffia e la produzione hanno lanciato il progetto di raccolta fondi, attraverso il portale dedicato a queste operazioni, Produzioni dal Basso:

L’idea del film è quella di raccontare tre coppie gay, una giovane, una matura e una anziana. «Si passano il testimone in una ideale staffetta come a voler rappresentare un’unica storia d’amore che attraversa il tempo di una vita- continua Maffia -. Tutte e tre le coppie vengono colte in un momento difficile della loro relazione. La crisi ha, per ognuno di loro, differenti ragioni, ma tutti arrivano al punto di mettere in discussione il legame che stanno vivendo convinti che forse è giunto il momento di una separazione. Cosa non ha funzionato, se mai qualcosa non abbia funzionato. Come sono giunti a quel punto? Alcuni di loro si erano promessi amore, ma si può promettere l’amore? O possiamo solo confermarlo giorno per giorno. Che cosa chiediamo ad una relazione. Quanto vale per noi, e cosa significa amare ed amarsi? I protagonisti di questo documentario forse troveranno nuovi stimoli e decideranno di rilanciare la loro difficile e meravigliosa avventura che è lo stare insieme, o forse si separeranno cercando la felicità in percorsi e strade differenti. In ogni caso le loro vicissitudini sono lo specchio del carattere universale del sentimento così come delle dinamiche di una relazione. Uno specchio in cui tutti possiamo ritrovarci e capire qualcosa di più sui legami affettivi sulla vita di coppia, sull’amore e su noi stessi».

Le tre stagioni from gaetano on Vimeo.