Le uscite al cinema del 12 luglio

Nicolas Cage e Willem Dafoe promettono adrenalina e azione con Cane mangia cane, al cinema da giovedì 13 luglio. Appena usciti di galera, tre criminali incalliti decido di tentare l’ultimo colpo, allettati da una pensione dorata alle Hawaii se tutto andrà secondo i piani. Troy (Nicolas Cage), la mente del gruppo, Diesel (Christopher Matthew Cook), restio a re-inserirsi nella società e Mad Dog (Willem Dafoe), sanguinario assassino, si imbarcano quindi in un’impresa piuttosto rischiosa: rapire un bambino per conto di un boss del narcotraffico. I tre verranno tuttavia loro malgrado coinvolti in sparatorie ed agguati che renderanno tutto ancora più complicato.

Matt Reeves dirige The War – il pianeta delle scimmie. La battaglia fra umani e scimmie è ormai inevitabile: Cesare (Andy Serkis) a capo dell’esercito della seconda fazione abbandona l’idea di un accordo di pace e si prepara ad affrontarli. Mentre si cerca un misterioso fortino nascosto tra la neve, Cesare vive un dilemma interiore e sente crescere una rabbia incredibile che non gli permette di considerare lucidamente le alternative migliori per il suo popolo.

Black Butterfly racconta una storia misteriosa ed intrigante. Paul (Antonio Banderas) è uno sceneggiatore in crisi: da quando è stato abbandonato dalla moglie ha perso l’ispirazione. Mentre sta andando con una donna al ristorante, per un appuntamento galante, accidentalmente taglia la strada a un camionista, che lo insegue e cerca la rissa all’interno del locale. Las situazione non degenera grazie all’intervento di Jack (Jonathan Rhys Meyers), un senzatetto seduto al bancone, che parla all’orecchio del camionista infuriato e lo fa desistere. Per ringraziarlo dell’aiuto, Paul invita Jack a stare a casa sua e i due scoprono di andare d’accordo, tanto che Paul sembra intenzionato a scrivere un romanzo sulla vita del nuovo amico. Jack, una volta guadagnata la fiducia dello sceneggiatore, mostra però un lato oscuro molto inquietante, tanto da sequestrare Paul e la donna che frequenta. Sarà lui il serial killer che la polizia sta cercando?