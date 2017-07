L’esercente derubata: “Occorrono più controlli nella zona della stazione”

Foto varie

Da due anni a questa parte apre i battenti alle 6.30 del mattino per chiuderli alle 19.30: Antonella Cervo, che abita in un paese vicino a Luino, è la proprietaria del bar “La coincidenza” fatto oggetto di un furto con scasso la notte scorsa.

«Saranno state le 2 e 30 circa quando l’allarme ha cominciato a suonare – spiega – . Ci siamo subito mossi per venire a vedere cos’era successo ed ecco la sorpresa: la porta forzata e la cassa aperta».

Antonella ha chiamato i carabinieri: «Sono arrivati tempestivamente, sono stati molto veloci ed efficienti, ma dei ladri non c’era più traccia».

Il bar è situato nell’ala sud della stazione lungo la strada che porta al vecchio dormitorio ferroviario, ora chiuso. È vicinissimo al campo da tennis, che si trova sulla destra, andando dalla stazione verso l’esercizio.

«Qui, in questa via c’è qualcuno fin verso alle 23, poi più nulla. E difatti hanno colpito di notte», spiega Antonella, che aggiunge: «Chiediamo, soprattutto a tarda sera e durante la notte, maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine. Vorrei dire che ci siamo anche noi, che rappresentiamo un punto molto frequentato soprattutto dagli anziani e dalle famiglie della zona durante il giorno: un caffè, un bicchiere di bianco e la partita a carte. Occorre per questo un controllo più capillare nella zona della stazione».

Lo scalo è ad oggi chiuso, dopo la sospensione dei treni sulla linea per via dei lavori di potenziamento che dureranno fino a metà settembre. Dall’uscita posteriore del bar si è direttamente sulla banchina ferroviaria, ora area cantiere che porta fino al deposito dei treni.

Anche dall’esterno la stazione di Luino è chiusa (nella foto), bloccate sono le porte, fatta eccezione per la biglietteria, che resta operativa per i bus sostituitivi.

Di notte non è raro vedere personale del cantiere operare sui binari: «Gente gentilissima e molto cortese, che almeno rappresenta una presenza stabile qui nei paraggi», conclude Antonella che parla di alcune auto oggetto di atti vandalici nella notte scorsa, fra il piazzale della stazione e la quinta locale. I carabinieri non confermano.

Ma la zona, già fuori mano, di notte resta deserta. E non è la prima volta che il bar è oggetto di tentativi di furto, come la stessa esercente spiega.