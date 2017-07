“L’estate di San Lorenzo” al Museo della Collegiata

Personaggi, luoghi ed eventi di Castiglione

Mercoledì 12 luglio ore 20:45 la parrocchia Beata Vergine del Rosario in Castiglione Olona invita la cittadinanza e gli amanti dell’arte all’inaugurazione della mostra “L’estate di San Lorenzo”. Nelle sale del Museo della Collegiata verrà esposto e presentato al pubblico il restauro della tela seicentesca, scuola di Daniele Crespi, raffigurante il “Martirio di San Lorenzo”, che dal 1971 si trova presso la moderna chiesa parrocchiale.

La restauratrice Lucia Laita descriverà le fasi dell’intervento di manutenzione straordinaria appena realizzata, come inizio di un progetto che coinvolge le 5 tele del barocco lombardo che adornano la parrocchiale.

L’arciprete don Ambrogio Cortesi ha previsto nella prossima festività di san Lorenzo la benedizione del dipinto restaurato, che il 10 agosto sarà collocato alla vista dei fedeli nella Santa Messa Patronale in programma alle ore 20:30 nella Collegiata.

La serata del 12 luglio sarà anche l’occasione di presentare al pubblico la nuova guida turistica della Collegiata e del Borgo Storico di Castiglione Olona, curata dalla conservatrice del Museo, Federica Armiraglio: “Si tratta di un lavoro sintetico, ma allo stesso tempo completo. La guida è corredata da un ampio numero di immagini, per introdurre all’insieme della storia artistica del borgo, dai capolavori masoliniani di Collegiata e Battistero all’esperienza contemporanea del “Polimero Arte” raccontata nel Museo di Arte Plastica, passando per l’architettura brunelleschiana della chiesa di Villa e la storica dimora dei Castiglioni. Abbiamo scelto di lavorare con un editore specializzato in questo tipo di piccole guide, chiare e divulgative e molto accessibili nel prezzo, per creare uno strumento utile a ogni tipo di visitatore”. Questa edizione, per la prima volta in due lingue diverse (italiano e inglese), è stata resa possibile grazie alla storica collaborazione di Mazzucchelli 1849 con il Museo della Collegiata e all’interessamento della signora Silvia Orsi Mazzucchelli.

Il direttore del Museo, Dario Poretti precisa: “L’arte e la cultura a Castiglione Olona non vanno in vacanza. La mostra “L’estate di san Lorenzo” durerà dal 12 luglio al 24 settembre e sarà visitabile tutti i giorni negli orari di apertura del Museo della Collegiata con il semplice biglietto di ingresso al Museo, anche a Ferragosto!”. Orari e condizioni consultabili su http://www.museocollegiata.it . L’estate 2017 sarà anche il momento tanto atteso dell’intervento conservativo sul torrione d’ingresso della Collegiata, messo in sicurezza da 10 anni, ma il cui recupero inizierà solo nei prossimi giorni, progetto affidato all’architetto Cazzola e alla ditta Gasparoli.