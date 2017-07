Lettera aperta all’amministrazione di Luino “Fate di più per la cultura”

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta all’amministrazione comunale di Luino da parte di Alessandro Franzetti Vicepresidente-Portavoce Associazione “Amici del Liceo Sereni” di Luino, Consigliere dell’Università Popolare di Luino

Luino è da sempre una terra di cultura, ha dato i natali a Vittorio Sereni, Piero Chiara, Rognoni, Del Grosso, persino a un beato come Jacopino nel’ 400 (che bello sarebbe intitolare la nascente comunità pastorale di Luino a questo nostro beato “a km zero” che fece edificare il Santuario del Carmine). Luino è un crocevia di culture, quella lombarda, quella svizzera, quella ticinese, piemontese, il cui trait d’union non solo fisico è il nostro lago. Dobbiamo andare fieri della nostra identità e storia.

L’amministrazione comunale dovrebbe favorire in tutti i modi lo sviluppo culturale della Città, valorizzando il nostro patrimonio. Oggi vi sono poche associazioni culturali, tra cui spiccano l’Università Popolare e gli Amici del Liceo, associazioni che conosco bene facendo parte dei rispettivi consigli direttivi.

Tuttavia, troppo spesso queste associazioni sono lasciate sole, e i volontari che vi operano sono degli eroi del quotidiano, e agiscono in maniera disinteressata, o meglio con l’unico interesse del bene comune. Gli Amici del Liceo da trenta anni organizzano mostre, dibattiti, conferenze con personaggi noti e comunque sempre di qualità, e si basano su quel motore di cultura che è il Liceo Sereni, vera fucina di talenti. L’Università Popolare opera dagli anni ’80, con due interessantissime sessioni all’anno di oltre venti incontri ciascuna, e coinvolge 150-200 persone.

Caro sindaco, caro Andrea, mi rivolgo a te che sei un caro amico, e non ti nascondo che mi manca lavorare quotidianamente con te..mi rivolgo alla tua spiccata sensibilità culturale, e sono certo che vorrai mantenere la promessa che hai fatto pubblicamente aprendo la stagione culturale dell’Università Popolare di quest’anno, di concedere il magnifico Palazzo Verbania come sede fissa e gratuita dell’associazione.

Ti chiedo inoltre di farti parte attiva per aiutare noi del direttivo a trovare una sede opportuna e idonea per le sessioni fino all’apertura definitiva del Palazzo Verbania.L’Università Popolare è una delle migliori espressioni culturali del territorio, un valore soprattutto per i numerosi e fedelissimi iscritti.

Abbiamo tante potenzialità inespresse, dobbiamo fare rete tra associazioni e istituzioni, con ben saldo il valore della sussidiarietà; per questo motivo propongo in primis a te, caro sindaco, e a tutti gli operatori nel mondo della cultura e a tutti i luinesi, gli “Stati Generali della Cultura”, che potrebbero fare da battesimo al nostro Verbania.

Io, come sempre, ci sono per la Città, e volentieri mi pongo come civil servant….

Alessandro Franzetti

Vicepresidente-Portavoce Associazione “Amici del Liceo Sereni” di Luino

Consigliere dell’Università Popolare di Luino