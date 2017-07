Libri piegati e musica internazionale: a Bellinzona c’è Mercalibro

Una giornata in mezzo ai libri a Bellinzona. Mercoledì 2 agosto, dalle 11 alle 18 in piazza Buffi, torna Mercalibro, con le consuete bancarelle e due iniziative che arricchiranno la giornata: i “Libri piegati” – un’intrigante realizzazione dell’atelier creativo di Ondemedia – e il concerto di un’affermata pianista.

Sui numerosi tavoli allestiti per Mercalibro si potranno trovare migliaia di offerte adatte a tutti i gusti, dai romanzi ai saggi, dai fumetti alla poesia, dalle edizioni rare e introvabili dell’editoria ticinese ai libri illustrati per bambini. Tanti, tantissimi libri per bambini, di ogni dimensione e colore, a partire da un franco, per stimolare e incentivare le sane abitudini della lettura anche fra i più piccoli.

La cornice musicale verrà affidata per questa edizione alla pianista internazionale di origini americane Catherine Nardiello (sponsorizzata da History Music Bar) che a partire dalle 14.00 allieterà i presenti con le sue apprezzate composizioni.

Gli espositori interessati ad allestire un tavolo di vendita possono ancora aderire tramite l’OTR – Organizzazione turistica regionale di Bellinzona iscrivendosi allo 091 825 21 31 entro e non oltre le 12.00 di lunedì 31 luglio.