Licata: “Chiedo a Bricoman di non abbandonare la trattativa”

«Chiedo a Bricoman di non abbandonare la trattativa». Giuseppe Licata, sindaco di Lozza, è preoccupato dopo l’annuncio del grande operatore che lasciare il tavolo di confronto per la riqualificazione dell’ex cartiera Sottrici.

«Dopo una lunga e contestata fase di rigidità dei funzionari regionali – dice il sindaco lozzese – di recente i Comuni di Lozza e di Vedano, proprio in sintonia con la Presidenza della Regione, avevano ottenuto la riapertura di un tavolo di trattativa che in questi giorni stava portando gli sperati frutti con l’impegno di Regione a raggiungere con gli operatori un accordo ragionevole entro gennaio 2018. A questo punto chiedo a Bricoman di aver rispetto del grande lavoro fatto dalle Amministrazioni Comunali e non abbandonare la trattativa a pochi mesi dal possibile traguardo: rimango fiducioso a riguardo».

«D’altro canto, evidenzio come il Comune di Lozza non abbia alcuna intenzione di assecondare ulteriori “tira e molla” che possono minare la credibilità dell’Ente e la rispettabilità della Comunità rappresentata: non si gioca con il futuro di un territorio e delle persone che ci vivono» dice Licata. «Quello a cui stiamo assistendo è il risultato di un meccanismo inceppato e tutt’altro che virtuoso nella interazione tra Pubblico e Privato, anche con colpe reciproche, a discapito della auspicata crescita economica e complessiva dei territori, tra l’altro, sempre più disseminati di aree industriali dismesse con le relative gravissime ricadute occupazionali, urbanistiche ed ambientali».