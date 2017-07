L’Istituto Ponti raccoglie le nuove sfide dell’industria 4.0

istituto tecnico gallarate ponti

Siamo alla vigilia di una nuova rivoluzione industriale?

Tecnologia e digitalizzazione stanno apportando profondi mutamenti al mondo produttivo: investimenti in macchinari, in digitalizzazione, in big data, ma anche innovazione produttiva, idee nuove e originali, cultura industriale ripensata, rinnovata per produrre efficienze, competeitività, valore aggiunto, nuove occasioni di business sono in corso per aumentare efficienza e valore.

Non si tratta solo di macchinari ma è un nuovo modo di pensare al prodotto, alla produzione, alla vendita e all’assistenza. Al centro di questa rivoluzione industriale restano le idee, e le nuove idee le introducono le persone, i giovani con una formazione moderna e tecnologicamente avanzata, con nuove e diverse competenze nel campo della meccatronica, della robotica, dell’automazione, dell’informatica, delle reti, del cloud, dell’analisi dei big data.

All’istituto Ponti di Gallarate i venti del cambiamento si sono già sentiti. E la sfida per affrontare le novità si sono trasformate in ricerca di nuove professionalità e competenze. Per questo, la scuola tecnico professionale è pronta a lanciare le sue novità:

 A partire dal mese di settembre 2017 dovrebbe essere già operativo il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità (Idealab)che ha nella sua parte tecnologica un processo produttivo realizzato secondo i criteri di Industria 4.0.

 L’istituto, in qualità di scuola di riferimento, ha promosso la partecipazione ad un bando della Regione Lombardia per l’attivazione di un percorso formativo post diploma ITS (Tecnico Superiore) nell’ambito della Meccatronica – Industria 4.0.

 I dipartimenti dell’istituto sono impegnati a rivedere i percorsi curriculari e le collaborazioni con le aziende per affrontare al meglio le tematiche legate all’automazione industriale, alla robotica e alla meccatronica.

 Sono stati predisposti e presentati i progetti legati ai bandi PON 2014/20 – Asse 1 – Istruzione con i quali si punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente.