Lombardia, Anas: lavori sulla statale 336

cartina statale 336

Anas comunica che sulla strada statale 336 ‘dell’aeroporto della Malpensa’ saranno in vigore alcuni restringimenti di carreggiata a partire da lunedì 17 luglio 2017 in tratti saltuari compresi tra il km 0,000 e il km 10,750, nei territori comunali di Olgiate Olona, Busto Arsizio, Gallarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione e Somma Lombardo in provincia di Varese.

In particolare, sarà attivo il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia in direzione A8 nella fascia oraria 9.00-18.00 e in direzione A4 in quella notturna 21.30-5.30. La circolazione sarà deviata sulle corsie di sorpasso.

Inoltre, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione in tratti saltuari dal km 10,750 al km 21,734 (nella fascia oraria 9.00-18.00 in tratti saltuari dal km 10,750 al km 12,00 e dal km 19,600 al km 21,734; nella fascia oraria notturna 21.30-5.30 dal km 12,500 al km 12,900 (via Giusti).

I provvedimenti, che non saranno attivi dal 14 al 20 agosto, si rendono necessari per consentire i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza che termineranno entro il 17 ottobre 2017.

Sulla strada statale 36 ‘del lago di Como e dello Spluga’ saranno in vigore in orario notturno alcune limitazioni al transito in provincia di Lecco. In particolare dalle 21.00 del 17 alle 5.00 del 18 luglio la carreggiata sud sarà chiusa tra gli svincoli di Bellano (km 75,350) e Abbadia Lariana (57,700), nei comuni di Bellano, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana; dalle 21.00 del 20 alle 5.00 del 21 luglio sarà chiusa in direzione sud nel tratto tra gli svincoli di Trivio di Fuentes (km 92,400) e Bellano (km 75,350).

Dalle 21.00 del 18 alle 5.00 del 19 luglio sarà chiusa la carreggiata in direzione nord tra gli svincoli di Abbadia Lariana (57,700) e Bellano (km 75,350); dalle 21.00 del 19 alle 5.00 del 20 luglio sarà chiusa la carreggiata in direzione nord tra gli svincoli di Bellano (km 75,350) e Trivio di Fuentes (km 92,400), nei comuni di Colico, Dorio, Dervio e Bellano, in provincia di Lecco.

I percorsi alternativi, indicati in loco, si articoleranno lungo la viabilità locale e provinciale.

Infine, sulla strada statale 38 ‘dello Stelvio’, dal 17 al 19 luglio in orario notturno (21.00-5.00), saranno chiuse le gallerie secondo le seguenti modalità: nella notte dal 17 al 18 luglio saranno chiuse al transito le gallerie Le Prese, Verzedo, S. Antonio, Tola e Cepina tra lo svincolo Le Prese e lo svincolo di Capitania (km 86,600 e il km 99,700), nel territorio comunale di Grosio, Sondalo e Bormio; nella notte dal 19 al 20 luglio saranno chiuse al transito le gallerie Valmaggiore Bolladore e Mondadizza nel tratto compreso tra il km 76,500 e il km 86,600, tra lo svincolo di Grosio e lo svincolo Le Prese, nel territorio comunale di Grosio e Sondalo.

I percorsi alternativi saranno indicati sul posto e si svilupperanno lungo la viabilità secondaria.

Le limitazioni si rendono necessarie per consentire i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici installati nei tunnel.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148.