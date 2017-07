Lotteria per i giovani di Accumoli ed Amatrice, i numeri

L'Associazione Genitori ad Amatrice per consegnare i materiali raccolti per il terremoto

Ecco l’elenco dei numeri vincenti della lotteria organizzata dal Comitato Organizzatore Gavirate per i Giovani di Accumoli ed Amatrice, con i relativi premi, dove ritirare i premi ecc. L’estrazione si è tenuta il 2 luglio in Oratorio, come riportato sul biglietto.

I NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA