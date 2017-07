Luino capitale del lino

Foto varie

Il borgo antico di Luino, il 21 luglio con una vernice alle ore 18.30, ospiterà una scenografica esposizione ‘open air’ dedicata ad una fibra nobile come il lino – Linum Usitatissimum con un percorso nel mondo di questo materiale affascinante, prezioso, considerato da molti popoli come sacro.

Oltre all’approfondimento della conoscenza meramente didattica del lino, dal seme al prodotto finito, si potranno ammirare dei meravigliosi stendardi artistici che verranno sospesi ai balconi per arredare il centro storico. Un comitato scientifico si è occupato di progettare questa esposizione, molto di tendenza nel settore del tessile – Comitato Scientifico Monica Elisabetta Trussi, Giovanni Sassolini, Fabrizia Caniato, Paolo Oldani, Angela Bossi.

«Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a creare un evento che valorizza il nostro centro storico. Il fuori salone offre un’ulteriore opportunità a tutti i visitatori del mercato. – commenta il Sindaco Andrea Pellicini – Si tratta di una proposta elegante che rende onore alla bellezza della nostra Città».

«La tradizione del tessile nel nostro territorio affonda le radici in un passato lontano. – sottolinea l’Assessore alla Cultura della Comunità Montana Valli del Verbano Simona Ronchi – Mi ha coinvolta l’entusiasmo degli organizzatori di questa importante iniziativa, da cui ho appreso la filiera di questa nobile fibra, dal seme e dalla paglia sino al prodotto. Auspico che sia la mostra che il Fuori Salone del mercato di Luino abbiano il meritato successo».

Un comitato artistico si è impegnato a realizzare degli stendardi decorati tutti a mano su teli di lino impreziositi da ciò che il suo fiore ha ispirato. Nel comitato sono presenti Benecchi Carla, Cagnola Letizia, Camboni Jacopo, Castelli Pier Marcello, Cazzaro Gianni, Cervaro Nuccia, Chisari Riccardo, Cossi Adele, Dellea Valeria, Denti Danila, Ferrario Anny, Fronti Giulia, Galmarini Francesco, Giannello Anna, Gualtieri Vincenzo, Massimo Passarella, Mazzetti Gabriella, Mikus Marika, Piazzon Cinzia, Tei Pierantonio, Testa Claudia.

Il comitato scientifico propone anche un fuori salone del mercato di Luino per il mercato storico di Luino che verrà presentato sul lungolago vicino a Palazzo Verbania il 26 luglio a partire dalle ore 10:00: un vero e proprio fuori mercato che avrà come protagonista il Lino in tutte le sue sfaccettature in quanto materia prima preziosa per il mondo della moda, del food e del benessere.

Comitato Organizzativo

Ristorante Al 29 Felice, Antica Osteria Al Cantinone, Antica Trattoria Tre Re, Caffè Le Volte, Il Campagnolo panificio pasticceria, La

Cantina Fritta, Manzoni Trattoria pizzeria, Turismo pizzeria ristorante. Alchimia Studio d’arte, Borroni Oscar tappezziere, Colorificio Luinese, Centro Estetico Nefertiti, Elettro Più,Fibre Nobili by Trussi, Le Spose di Mary, Liberty Home Decoration, MB di Marco Belluco, Non Solo Country, Oldani, P&P Immobiliare,Saccaggi.