Luino Corsi, arriva la “cucina a freddo” per i bambini

Avvicinare i bambini alla cucina in modo piacevole e divertente. È questo l’obiettivo della grande novità di Luino Corsi, che in questi giorni è in dirittura d’arrivo per la presentazione delle nuove offerte disponibili a partire dal fine mese, coi corsi che avranno inizio l’ultima settimana di settembre.

Ci saranno i corsi di lingue, yoga e pilates, ma anche alcune chicche inaspettate, di quelle che piaceranno soprattutto ai genitori alle prese con i fornelli fra bimbi che si aggirano per la cucina chiedendo: “Posso farlo io?”.

Ed ecco il “Corso di cucina a freddo” per i bambini, dai 6 ai 10 anni, rigorosamente senza genitori e con pochi oggetti da portare da casa – mestolo di legno, asciugamano e ciotola – che affronteranno un viaggio in una cucina poco virtuale e molto reale dove a farla da padroni saranno intuizione, apprendimento, manualità, spirito di gruppo e amicizia.

Le lezioni vanno dalla composizione di un cocktail analcolico ai trucchi per fare il pane, dalla scoperta del pomodoro e dei suoi abbinamenti, al cacao e ai suoi usi, passando da come si fa il formaggio fino al miele e alle ricette ad esso collegate.

Una vera e propria “infarinatura” – è proprio il caso di dirlo – per avvicinare i giovanissimi ad un’attività un tempo artigianato famigliare e cultura popolare, e che rischia di perdersi coi nuovi ritmi delle famiglie, spesso non più concentrati attorno alla tavola o al momento magico della preparazione dei pasti. Gli incontri sono composti da sei lezioni di due ore e mezza a partire dal 30 settembre nella sede della biblioteca di Luino (ingresso in via XXV Aprile) il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.

E sempre ai bimbi è indirizzata l’altra novità della prossima stagione: si chiama “Play with me” ed è un corso di inglese per bambini che sfrutta la grandezza cognitiva del gioco per insegnare la lingua; qui l’età di ingresso è più alta, dai 7 ai 10 anni: 10 incontri da un’ora e mezza.

Ancora altre due offerte tutte nuove dedicate in questo caso anche agli adulti.

Il primo è “Sperimentiamo – La magia della natura”, dove con un esperto ci si potrà addentrare in materie quali magnetismo, spettrometria, geologia, meteorologia e botanica, anche con microscopi; poi “Il mio orto”, corso rivolto a chi vulve cimentarsi nella coltivazione, per ottenere coltivazioni di successo.

Altre novità nelle lingue; ci saranno, sì, inglese base e intermedio più conversazione, oltre a tedesco base, intermedio e avanzato, ma anche il nuovo “francese base” e “conversazione”, per rispolverare questa lingua meravigliosa, per chi ha la ruggine degli anni passati a non parlarla.

Rimane poi un grande classico di Luino Corsi: il cucito base e avanzato, con un gruppo compatto di aficionados che segue ogni anno le lezioni.

Yoga e pilates completano l’offerta, che nel complesso, fra orari, regolamenti e iscrizioni verrà esplicitata nel dettaglio più avanti.

Già ora è possibile però osservare come la divisione dei corsi per la stagione 2017/18 tornerà su due moduli, uno autunnale/invernale, e l’altro primaverile/estivo, non più divisa quindi sui tre come nella stagione appena passata.

La richiesta di adesione a Luino Corsi sul fronte delle docenze – invito esplicitato qualche tempo fa – è quindi andata bene e la stagione promette una buona partecipazione in termini di pubblico. Le iscrizioni si apriranno verso la fine di luglio.