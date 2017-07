Luino – Curiglia, strada chiusa fino al 4 agosto. Il sindaco guida la navetta

Foto varie

La strada è interrotta e il paese si mobilita per non lasciare a piedi i turisti, tanto che lo stesso sindaco si mette alla guida del servizio navetta per consentire a chiunque di gustarsi le bellezze del posto.

Succede che da lunedì scorso e fino al prossimo 4 agosto è interrotta la strada provinciale 6 che da Luino porta a Curiglia con Monteviasco, gioiellino montano della val Dumentina raggiungibile da una sola strada e da cui, con la funivia, è possibile arrivare a Monteviasco, attraverso la funivia o una lunga scalinata.

Una comunicazione della Provincia di Varese parla appunto di “Istituzione temporanea di limitazione al transito per i mezzi aventi massa complessiva superiore a 3,5 t e sospensione della circolazione dal lunedì al venerdì limitatamente al periodo compreso tra le ore 8.30 e le ore 12.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.30, ad eccezione dei mezzi di soccorso, che avverrà dal giorno 17/07/2017 al giorno 04/08/2017 lungo la S.P.6 “Luino – Curiglia della Val Dumentina”, nel tratto dalla progr. 9+830 alla progr. 11+080 circa, in Comune di Curiglia con Monteviasco”.

Sarà tuttavia attivo un servizio di navetta gratuito parcheggiando la propria auto in località San Carlo telefonando a questi numeri:

335 6351147 – 329 7974151 – 329 7974148

Ad uno dei cellulari risponde infatti il sindaco Ambrogio Rossi, che, come spesso accade, si mette a disposizione di chiunque avesse necessità di raggiungere il paese. Non a caso è in auto, la sua.

«Sì cosa vuole, in Comune abbiamo un Pandino, ho un dipendente comunale che sta dall’altra parte e fa anche lui la spola. Poco poco oggi abbiamo traghettato una cinquantina di persone, chi si è portata i panini, che voleva andare al ristorante a Monteviasco: insomma, diamo una mano. Il punto è che questi lavori vanno fatti e alla svelta: non possiamo andare avanti sei mesi. Quindi meglio stringere i denti e darsi da fare»

Lo stesso avviene in molti casi per le tante persone che hanno bisogno di un passaggio verso il fondovalle: «Chiamano, perché non hanno l’auto, o perché non ci sono mezzi disponibili, e noi arriviamo».

Il punto da cui si può prendere la navetta è il monumento di San Carlo, e da qui il paese dista circa un chilometro.

L’altro cellulare è di un dipendente comunale che nel giro di 24 ore ha già percorso una sessantina di chilometri: «Sì, una quindicina di corse, forse di più: sono turisti che non sanno nulla dell’interruzione ma vogliono comunque visitare il paese. E noi li accompagniamo»

Un esempio di amministratori a tutto tondo, che non si risparmiano per la collettività, e senza farsi troppa pubblicità.

La sospensione servirà per l’esecuzione di opere idrauliche di adeguamento normativo del manufatto di attraversamento del Torrente Crana.