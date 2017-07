Luino, doppietta estiva: cinema più banda

Due giorni di assaggio culturale a Luino, prima del grande botto con la serata dedicata alla musica e al concerto dal vigo di Ruggeri, sabato 14 sul lungolago. Ecco i due appuntamenti che precedono questa data.

GIOVEDI’ 13 LUGLIO

-Rassegna Cinema all’aperto: “BEATA IGNORANZA” con A. Gassmann e B. Giallini. Presso il Parco a Lago. Inizio ore 21.30. Ingresso libero

VENERDI’ 14 LUGLIO

alle ore 21- presso la terrazza Coop di via B.Luini, in un ambiente particolarmente suggestivo verranno eseguite musiche di repertorio classico per banda, medley di grandi successi di musica leggera e jazz.

L’accesso alla terrazza è libero ed è disponibile il parcheggio sottostante dell’omonimo Supermercato Coop.