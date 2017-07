Luino, i concerti di luglio della “Musica cittadina”

Foto varie

La Musica Cittadina di Luino è lieta di segnalare i prossimi concerti pubblici in programma nel corrente mese di luglio.

Venerdì 14 luglio alle ore 21- presso la terrazza Coop di via B.Luini, in un ambiente particolarmente suggestivo verranno eseguite musiche di repertorio classico per banda, medley di grandi successi di musica leggera e jazz.

L’accesso alla terrazza è libero ed è disponibile il parcheggio sottostante dell’omonimo

Supermercato Coop.

Il successivo appuntamento di luglio è in programma per il 21 alle ore 21 a Brezzo di Bedero nella piazzetta del Palazzo Comunale dove il complesso Bandistico Luinese proseguirà le sue serate estive con il proprio programma concertistico

Dirige il maestro Fabrizio Rocca. Entrata libera.