Prende il via venerdì 28 luglio alle 21 al Parco a Lago di Luino la nona edizione di Jazz in Maggiore, festival dedicato alla musica jazz con appuntamenti in diversi luoghi della provincia, e lo fa con un’autentica icona del jazz mondiale, uno dei protagonisti della storia della musica moderna: il batterista Peter Erskine (nella foto di wikipedia).

«Proseguono le serate dei grandi eventi luinesi e per gli amanti del jazz.- commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali – Peter Erskine è uno dei più grandi nomi del panorama internazionale. Questo sarà un mese di luglio che a Luino si ricorderà».

«Ci teniamo a continuare la collaborazione con l’Associazione Rinascenze che, grazie alla competenza del direttore Francesca Galante riesce a scegliere con cura le chicche da proporre di un genere musicale sempre ammaliante, coinvolgente ed internazionale. dichiara il Consigliere Laura Frulli – Questa proposta, siamo sicuri, potrà allietare anche la serata dei numerosi ospiti stranieri».

«Siamo veramente soddisfatti di questa edizione di Jazz in Maggiore: artisti come Peter Erskine e Paolino Dalla Porta non possono che dare spessore e prestigio al festival che arriva quindi alle porte del decimo anniversario confermando il suo valore per il territorio. Un valore che e’ cresciuto negli anni grazie ad enti pubblici, sponsor e soprattutto grazie al pubblico che ogni anno ci aspetta con entusiasmo», commenta il Direttore Artistico Francesca Galante.

Al Parco a Lago di Luino, con John Beasley alle tastiere e pianoforte, Bob Sheppard al sax e Benjamin Shepperd al basso, presenterà il progetto Dr. Um, un simpatico gioco di parole che è anche il titolo dell’omonimo Cd uscito nel 2015 con cui Erskine esplora le sonorità R&B e Fusion che lo hanno visto protagonista assoluto degli anni ’80. Dopo la Stan Kenton Orchestra, insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul diventa membro fondamentale dei Weather Report nell’epoca d’oro della “Fusion Band” per eccellenza, e il mito ha inizio. Insieme a Micheal Brecker, Eddy Gomez e Mike

Manieri fa parte di un altro storico gruppo: gli Steps Ahead. In qualità di leader scrive splendide pagine musicali anche con il suo apprezzato trio acustico europeo in compagnia del pianista inglese John Taylor e del contrabbassista svedese Palle Danielsson. Altre collaborazioni illustri: Chick Corea, Diana Krall, Pat Metheny, Pino Daniele Festival di musica jazz dal 28 luglio al 6 agosto

JAZZ IN MAGGIORE

28 luglio 2017 ore 21 Parco a Lago di Luino

Peter Erskine in concerto