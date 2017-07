Luino, si apre il lungo weekend di appuntamenti in città

Foto varie

Sarà un weekend lungo, caldo e ricco di appuntamenti, quello che sta per aprirsi sul Verbano e la sua capitale lombarda – Luino – sarà ricca di appuntamenti per tutti i gusti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per gustarsi la città nel prossimo fine settimana.

VENERDI’ 21 LUGLIO

Animazione del centro cittadino. Street Food Festival al piazzale Svit (dietro baretto); dalle ore 11.00 alle 24.00 con DJ, mercatini per le vie dalle ore 20.30, raduno Fiat Abarth, Musica al Parco Ferrini ed elezione Miss Red Passion. Dal piazzale Svit, alle vie del centro fino al Parco Ferrini.

– Mostra “Fuori Salone”: esposizione sul tessile. Dalle ore 18.30 il centro storico si vestirà con drappi e in tessuto 100% lino.

SABATO 22 LUGLIO

– Animazione del centro cittadino. Street Food Festival al piazzale Svit (dietro Baretto); dalle ore 11.00 alle 24.00 con DJ, mercatini per le vie dalle ore 20.30, Radio Millenium Party Parco Ferrini; Raduno Ferrari; Musica ed elezione Miss Red Passion. Dal piazzale Svit, alle vie del centro fino al Parco Ferrini.

– Regata Velica Dinghy: quarta e penultima prova stagionale delle Coppa Italia, regata valida per la Ranking Lista nazionale. Il Dinghy è un’imbarcazione in singolo poco più di 3 metri. Per info: www.avav

– Colmegna: Festa dell’Estate con mostra fotografica. “Colmegna ieri e oggi”. Dalle 19.30 stand gastronomico. Dalle 20.30 musica locale. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata.

DOMENICA 23 LUGLIO

– Sagra del Pollo. Organizza la Pro Loco Luino presso piazza Libertà

– Animazione del centro cittadino. Street Food Festival dalle ore 11.00 alle 24.00 con DJ, mercatini per le vie dalle ore 20.30. Dal piazzale Svit (dietro Baretto); alle vie del centro fino al Parco Ferrini.

– Il CAI Luino propone un’escursione semplice, adatta a tutti, molto interessante per gli aspetti naturalistici. Una camminata alla bellissima Valle di Blenio. Lungo il percorso sarà possibile osservare le rocce di origine calcaree derivano da depositi del triassico. Gessi, dolomie erose dalle acque del torrente hanno formato inghiottitoi tipico del paesaggio carsico. Oltre alla sorgente si visiterà la Gola del Brenno con passaggi tra grandi massi. Pinete di larici ed estese praterie di quota daranno all’escursione un tocco di affascinante novità. Itinerario ad anello di 10 km. Tempo escursione h3.30 escluso le soste – Dislivello 250m – Difficoltà T1 – info su www.cailuino.it e info@cailuino.it