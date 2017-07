Luino, torna il cinema all’aperto in riva al lago

Foto varie

Il Parco a Lago di Luino in queste stupende serate estive ospita ancora la tradizionale rassegna cinematografica. Nello spettacolare panorama notturno del Lago Maggiore.

Giovedì 6 luglio in cartellone è previsto il film ‘L’ora legale’, una pellicola divertente con Ficarra e Picone.

«Anche quest’anno il Parco a Lago ospita il cartellone cinematografico estivo. – commenta il Consigliere al Turismo e al Commercio Laura Frulli – Invito tutti a trascorrere una serata di relax sotto le stelle»

L’appuntamento, quindi, è previsto per giovedì sera, per chi lo desiderasse, è consigliata una copertina e una sdraio per rilassarsi nel parco.

RELAX SOTTO LE STELLE

Cinema all’aperto al Parco a Lago di Luino

GIOVEDI’ 6 LUGLIO

“L’ORA LEGALE” Inizio ore 21.30. Ingresso libero