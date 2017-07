Lunedì torna il consiglio comunale

Il consiglio comunale di Busto Arsizio è convocato per lunedì 24 luglio alle 21.00 nella sala consiliare del palazzo municipale. Diciassette i punti all’ordine del giorno, consultabili qui www.comune.bustoarsizio.va.it.

Come sempre, il consiglio sarà trasmesso in diretta sulla web tv Enzo Tortora: per vederlo basta cliccare su Web tv Enzo Tortora in home page e nelle sezioni “La Città” e “Servizi on line”.

Tra i punti più importanti si segnala la variazione di bilancio 2017-2019 con alcune manovre di assestamento, le modifiche al regolamento di Polizia Mortuaria, l’adeguamento normativo per il recupero degli scantinati delle abitazioni private.