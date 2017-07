L’uomo che girava nudo veniva dal centro migranti di via dei Mille

Foto varie

L’uomo che ieri sera, martedì, girava nudo per strada e ha aggredito un anziano senza fissa dimora è un 41enne nigeriano ospite del centro di accoglienza di via dei Mille. A confermarlo è il gestore della struttura Roberto Garavello che, dopo aver parlato con il mediatore culturale e la psicologa che lo seguono, lo definisce «una persona che non aveva mai dato alcun segnale di instabilità prima d’ora e che, anzi, è sempre risultato tra i più tranquilli».

Garavello – stando sempre a quanto riferitogli dal personale che lo ha in carico – sottolinea anche che gli esami eseguiti in ospedale a Busto Arsizio non hanno rilevato presenza di droghe o alcol nel suo sangue: «Non riesco davvero a capacitarmi del motivo che abbia scatenato questa follia – aggiunge – scrive correttamente in inglese, risulta essere una persona molto intelligente e collaborativa».

Il 41enne, questa mattina, verrà processato per direttissima in Tribunale a Busto Arsizio: dovrà rispondere dell’aggressione al clochard, di resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni.