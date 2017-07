Madre e figlia uccise a coltellate, ha confessato Solomon Nyantakyi

incidenti varie

Ha confessato Solomon Nyantakyi, il 21enne ghanese ex calciatore del Parma. Ha ucciso lui la madre di 43 anni e la sorellina di 11.

Lo hanno trovato in stazione Centrale a Milano, nella serata di martedì 11 luglio: le telecamere di sorveglianza lo hanno inquadrato in stazione a Parma e gli agenti di polizia lo hanno identificato e si sono messi sulle sue tracce.

Nfum Patience e la piccola Magdalene sono state uccise a coltellate nella serata di martedì 11 luglio. Le ha trovate in un lago di sangue l’altro figlio 25enne. Il marito e padre delle vittime era a Londra per lavoro. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio di mezzo, Solomon, 21enne, con un passato da promessa del calcio ed un presente complicato: cresciuto nelle giovanili del Parma, convocato più volte dall’allenatore Roberto Donadoni nella stagione 2014/2015 (quella del fallimento della società ducale), la sua parabola si è però fermata presto. Prima Tuttocuoio, poi Imolese, senza squilli, fino al ritorno sulle pagine dei giornali, ma per qualcosa dei decisamente più drammatico.