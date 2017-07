“Maldive” prese d’assalto, la Valle Verzarsa si cautela

(Foto Facebook – Milano Segreta)

Tanto è stato il successo del video realizzato a favore di quelle che sono state ribattezzate “Le Maldive di Milano”, che il luogo della Val Verzasca è stato preso d’assalto dai turisti.

Proprio per questo l’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca, in collaborazione con la Polizia intercomunale del Piano e la Fondazione Verzasca, è corsa ai ripari per non gestire al meglio la situazione.

Verranno affissi dei cartelli informativi lungo la strada cantonale, che verrà a sua volta rafforzata da agenti della polizia per snellire il traffico. Verrà inoltre creata un’area supplementare per parcheggiare e altri accorgimenti anche per la raccolta dei rifiuti.