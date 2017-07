Malnate investe nella salute dei cittadini, più defibrillatori in città

Le foto di Malnate

A Malnate è sempre alta l’attenzione sulla prevenzione e sull’intervento immediato in presenza di un problema cardiaco. In molti tra esercenti, imprenditori e professionisti hanno permesso, attraverso le proprie donazioni, l’acquisto dei defibrillatori DAE attraverso la società Italian Medical System.

Si tratta defibrillatori c.d. laici perché possono essere usati da persone comuni.

Ora, quindi, i defibrillatori complessivamente installati grazie a questa progettualità sono:

Centro Lena Lazzari in Via Marconi

Piazza Bai a Gurone

Zona Farmacia Comunale

Scuola Galbani

Scuola Secondaria N. Sauro

Scuola Primaria Bai

Via De Mohr

Inoltre, grazie alla società in oggetto, è stato formato anche personale per l’utilizzo dello strumento.

Il sindaco Astuti afferma: «Siamo particolarmente fieri della progettualità che vede al centro la nostra comunità. Infatti è proprio grazie alla sinergia tra Italian Medical Center, donatori e Comune è stato possibile realizzare una rete di defibrillatori che favorisce un pronto intervento in situazioni di emergenza. Il mio sincero ringraziamento va proprio agli enti, persone fisiche e alle istituzioni coinvolti. Ma non ci fermiamo qui: grazie al fondamentale intervento dell’Associazione “Ama il tuo Cuore” e al SOS di Malnate lavoreremo nei prossimi mesi al progetto “Malnate – città cardioprotetta”, per rendere Malnate una città protetta dal punto di vista delle emergenze cardiache».