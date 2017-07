Malpensa verso un futuro sempre più digitale

Foto varie

La società Axway ha annunciato che SEA, il Gruppo che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, tra i primi 10 gestori aeroportuali in Europa per volume di traffico merci e passeggeri, ha scelto la soluzione di API Management di Axway, parte della piattaforma Axway AMPLIFYTH per poter sviluppare nuove applicazioni e servizi in modo rapido ed efficiente, riducendo il time-to-market e promuovendo il miglioramento della customer experience e la realizzazione di un nuovo ecosistema di condivisione delle informazioni all’interno della propria organizzazione e con i partner esterni, quello che Axway chiama Customer Experience Networks.

Il gruppo SEA è caratterizzato da un’infrastruttura molto complessa, che vede coesistere accanto ai sistemi gestionali e amministrativi tradizionali numerose applicazioni di business e operative, necessarie alla gestione dell’attività aeroportuale, nuove app dedicate al mondo dei servizi ai passeggeri e dell’e-commerce e altrettanto numerose applicazioni offerte dalle terze parti. Tutti questi elementi si basano sull’API Management di Axway e possono interfacciarsi con il sistema di SEA.

Per cogliere nuove opportunità di business, SEA ha scelto la piattaforma Axway AMPLIFYTH per ripensare lo sviluppo e la realizzazione delle app secondo un paradigma nuovo. SEA ha implementato con successo e in tempi molto brevi la soluzione di API Management di Axway, che ha dimostrando una notevole capacità di entrare a far parte del sistema SEA senza stravolgere le applicazioni che già vi operavano. Con il supporto di Axway, SEA stima di ridurre di oltre il 30% i costi legati all’implementazione e alla manutenzione delle applicazioni che verranno gestite, reingegnerizzate o sviluppate da zero. Un ulteriore beneficio della piattaforma Axway è rappresentato dalla funzione di monitoraggio che costituirà garanzia ulteriore del buon funzionamento dei servizi informatizzati in termini di efficienza e performance.

La ricerca continua per aumentare il numero dei vettori, dei voli o delle merci in Europa rappresenta sempre più un elemento di crescita che comunque, da alcuni anni, sta vedendo anche uno spostamento della propria attenzione in modo progressivo dal mondo aeronautico classico a quello dei servizi digitali e del retail. In questo contesto, SEA pone una forte attenzione ai progetti di digital transformation con l’obiettivo di garantire sempre la massima efficienza e funzionalità, mettendo a disposizione le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia e migliorando la qualità del tempo speso in aeroporto e i servizi a disposizione dei viaggiatori.

“Abbiamo scelto di adottare la piattaforma AMPLIFY di Axway in quando in grado di rispondere alle esigenze complesse di SEA. Crediamo profondamente nel paradigma delle API quale approccio che consenta nel futuro di ottenere un time to market efficace e la resilienza che serve alla nostra infrastruttura”, spiega Fabio Degli Esposti, Direttore ICT di SEA. “La piattaforma AMPLIFY di Axway, con la sua flessibilità e capacità di estensione, ci ha permesso di ‘cambiare pelle’ e si è dimostrata una scelta tecnologica e architetturale coerente con i prossimi futuri standard di sviluppo delle applicazioni”.

“Siamo orgogliosi che SEA abbia scelto la nostra piattaforma di API Management per accompagnarla nella propria evoluzione digitale. Si tratta di un settore estremamente complesso e articolato che vede operare un gran numero di attori e partner e credo che le abilità di Axway nel promuovere lo sviluppo agile e connettere dati provenienti da qualsiasi luogo si riveleranno fattori importanti anche in futuro per supportare i nuovi modelli di SEA e promuovere un ecosistema digitale aeroportuale innovativo”, ha affermato Giulio Ballarini, Country Manager per l’Italia di Axway.

Per il prossimo futuro SEA sta perseguendo un obiettivo ambizioso, un progetto di smart digital ecosystem denominato SEA020. In questa iniziativa SEA è supportata da Cefriel, centro di eccellenza ICT del Politecnico di Milano, che si sta occupando della definizione degli aspetti organizzativi e di processo per la governance operativa dell’ecosistema e degli approcci per il costante onboarding di nuovi interlocutori.

L’aeroporto diventa così un vero ecosistema digitale grazie al quale è possibile scambiare, secondo regole predefinite, informazioni non solo tra i diversi attori interni ma interagendo in modo ampio con l’intero sistema territoriale, raccogliendo informazioni provenienti dal mondo esterno – regione, ente turistico, aziende di mobilità, vettori, territorio, alberghi, e altri. Axway sarà ancora una volta accanto a SEA per promuovere tale trasformazione.